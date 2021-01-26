藝人謝和弦與前妻Keanna（戴怡軒）婚變後徹底撕破臉，去年男方曾指控Keanna偷竊，雙方7月一度到新北地檢署開庭，當時Keanna經紀人Rose還為了Keanna，與謝和弦新歡莉婭發生衝突，未料Rose今（26日）發文吐露Keanna利用完自己就把人甩掉，更暗指Keanna沒離婚前，就和別的男人發生關係。

Rose在臉書發文，細數過去幫忙Keanna的事蹟，像是她失血過多幫忙送醫、當她經紀人還要幫洗碗盤，還有徒手清理她吐在樓梯間的穢物，甚至幫她談了保養品案子，自己還先給她訂金。

經紀人臉書全文。（圖／翻攝自臉書）

原本是好搭檔的兩人，疑似關係出了問題，Rose接著向開嗆Keanna：「現在把我甩了，保養品的佣金，拍專輯封面照的錢就不給了？字幕MV也沒當一回事，我們理所應當幫你做事？」並稱Keanna在FB、LINE、微信全封鎖她，讓她忍不住公開喊話：「既然不想私談那就給普羅大眾看個清楚。真的很丟臉呀戴小姐。」

而謝和弦粉絲看到Rose發文，便截圖傳給謝和弦，並留言說「終於了解她是怎樣的女人了」，謝和弦也立刻傳到臉書，附和直呼「真的 #哈們」，吸引不少粉絲表示「日久見人心」、「如果KT真的是那種人的話 我只能說他真的很會裝」、「現在一定很多人臉腫」、「打臉一堆人欸」、「還以為離婚了就大結局了」。

Rose稍早再發文爆料。（圖／翻攝自臉書）

另外，Keanna去年提告謝和弦、莉婭侵害配偶權，最後她勝訴獲賠120萬，但經紀人Rose晚間7點多又發文爆料，意有所指寫下：「在婚姻未結束前，跟別的男人性交，算不算侵害配偶權呢？」而Keanna目前尚未對此事做出回應。

(中時新聞網)