改編自全球熱銷2500萬冊的懸疑驚悚日本漫畫的《約定的夢幻島》首部真人版電影好評持續發燒，忠於原著的多重翻轉劇情讓觀眾看了大呼過癮，片中不管是用CG特效打造出不同階級與外型的「鬼」，或是充滿異國風格的深山與建築都讓粉絲大讚「還原度超高！」，在日本首週末就締造3.7億日圓（約台幣1億）的亮眼票房，上週在台上映也締造優秀口碑。

電影不僅濃縮了第一季動畫，更加入了許多關鍵劇情，讓沒看過原著的影迷也讚賞「沒看過動漫也完全沒問題」，其中北川景子結尾的自白以及板垣李光人的道別，都讓觀眾忍不住落淚，更加入了日前與戶田惠梨香新婚的松坂桃李，客串演出第二季動畫才會出現的神祕反派，不但是維持人類與鬼之間約定的人，更作為食用兒童的主角們所面臨的最大反派角色，「僅僅一場戲的演出還是讓我非常緊張，我想讓不管有沒有看過原著的觀眾，在看了電影之後都能感到驚喜。」

北川景子與渡邊直美的演技實力也令人讚嘆，北川景子笑說：「有時候很擔心我用力過猛，畢竟還有些小演員才4歲左右，我跟直美都怕大家被我們嚇到作惡夢。」渡邊直美則坦言台詞又長又難背，對比較擅於英文溝通的她相對困難許多，「而且劇本加入了原著裡面很重要的情節，是關於人與鬼之間的戰爭與約定，那麼重要的劇情居然是交給我來講？」結果拍攝當下就因為吃螺絲NG了好幾次。

(中時 )