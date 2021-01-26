民進黨立院黨團今天拋出中火舊有燃煤機組「除役不拆除」主決議，國民黨發言人陳偉杰批評民進黨以打假球形式處理中火爭議，如同開放萊豬，都是「說一套做一套」。
陳偉杰表示，蔡英文總統口口聲聲說國內電力足夠，但怎面對國民黨主席江啟臣、立委楊瓊瓔要求儘快汰換台中四部老舊燃煤機組時，行政機關先是左閃右躲，今天民進黨團又配合演出，提出舊有燃煤機組除役不拆除的主決議，表面上說是因應緊急情況，實際上就是要繼續燒煤！睜眼說瞎話給誰聽？
陳偉杰指出，從政府霸道的開放萊豬進口，到今天刻意保留台中老舊燃煤機組，都是一樣的套路：說一套做一套！民進黨有在意國人吃萊豬嗎？有在意空氣污染嗎？有在意中台灣居民的感受嗎？
「強迫吃萊豬還要強迫接受空污，到底還要騙幾次？」陳偉杰籲請民進黨以民為本，拿出良心執政，如果只有選舉的時候才聽民意，要選票的時候才說心中有人民，大家都有感受，執政者是還能騙多久？
(中時 )
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