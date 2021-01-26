為確保業務持續不中斷，富邦金自去年疫情期間即已備妥異地辦公及居家辦公方案，部分關鍵業務自去年持續執行異地辦公至今。期間仍持續監控疫情變化而啟動相關防疫措施。

近期因應疫情升溫，富邦金自1月中旬即啟動各大樓訪客管制措施，除來訪前須進行疫調外，將引導訪客至限定樓層及區域，禁止進入辦公場所。另外，相關子公司均依業務性質盤點人力，並完成異地辦公及居家辦公規劃，及備妥相應之軟硬體設備，於去年12月至今年1月已陸續完成居家辦公演練，並於本月因應疫情升溫啟動部分同仁居家辦公。

另外，有關公務類等相關群聚活動，將暫停或延後舉辦。富邦金強調，除配合中央流行疫情指揮中心之隔離措施外，已採取更高防疫規格以保障員工健康及職場安全。

台北富邦銀行方面，自去年疫情發生迄今，北富銀即安排必要人力進駐第二備援辦公室，總行單位持續實施分時段上班，以分散風險。今年初疫情升溫，亦隨之加強各項措施，包括重啟大樓出入管制措施、完成防疫物資與設備準備、多梯次居家辦公演練等，全台各分行亦保持來客量額溫、酒精消毒、排隊與等候區間隔，以及公共空間設備定時消毒等防疫步驟，後續將隨時依政府公告之疫情狀況，分階段實施異地辦公及居家辦公，以維持穩定之金融服務。

(工商 )