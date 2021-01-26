趙詠華、林俊逸3/27將在台北國際會議中心舉辦「華逸登場」演唱會。(好事聯播網提供)

好事989 DJ毛亮傑特別送上珍藏31年的照片，是1990年崔苔菁在梁弘志製作的專輯中，翻唱趙詠華的「越飛越高」，兩人在錄音室拍的合照。(好事聯播網提供)

趙詠華、林俊逸3/27將在台北國際會議中心舉辦「華逸登場」演唱會，兩人日前到好事989電台接受DJ毛亮傑訪問，趙詠華透露，8年前開演唱會時，意外收到巨星崔苔菁送的超大花束與卡片，備受鼓舞。如今找林俊逸開演唱會，希望讓愛延續，讓更多人聽到後輩的好作品，兩人更為演唱會推出「最浪漫的事」季節限定合唱版，趙詠華表示，這首歌唱了27年，心境也有所改變，浪漫不再只是男女之間的情愛，而是用更寬廣、更慈愛的心去看待美好的事物。

趙詠華回憶8年前，崔苔菁託友人轉達對她的欣賞，並感謝她曾幫忙唱DEMO帶。好事989 DJ毛亮傑特別送上珍藏31年的照片，是1990年崔苔菁在梁弘志製作的專輯中，翻唱趙詠華的「越飛越高」，兩人在錄音室拍的合照。趙詠華當時還是新人，想起與偶像見面時的興奮心情，開心得手舞足蹈。因為曾受前輩鼓勵，趙詠華也想提攜後輩，這次找林俊逸一起開演唱會，希望大家聽到，林俊逸不只是模仿歌手，更是創作歌手。

法文系畢業的林俊逸，也應主持人要求，當起法文小老師，現場教學超人氣歌曲「刻在我心底的名字」中2句法文Oublie-le(忘記他)與je t’aimais(我愛你)，以及電影中神父台詞profiter du moment(活在當下)的正確發音與深刻意涵，林俊逸與趙詠華更希望這次「華逸登場」演唱會，兩人溫暖的好歌聲，也能「刻在」大家的心底。專訪將於1/28上午8點，在好事989電台播出。

(中時 )