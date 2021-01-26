外號「火箭阿伯」、交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信將在今年8月1日接任太空中心主任一職。吳宗信表示，希望台灣可以發展太空經濟，太空產業門檻高、附加價值高，有機會成為另一座護國神山。

吳宗信今天接受中央社記者採訪時表示，去年國研院國家太空中心徵選主任時，在朋友鼓勵下參與遴選，自己長期有火箭發射經驗與相關研究，應該會有一些幫助，最後在去年12月得知接任主任。不過因為現在還在忙科技部火箭計畫與群眾募資專案項目，必須處理到一個階段才行，最後決定8月1日接任。

吳宗信表示，火箭、衛星以前都是戰略科技，以政府角度來看，多數是因為國防、外交、人民安全等目的不計成本投入，但如果發展成為太空經濟（Space Economy），可以有產值、有工作機會，台灣現在慢慢走入後面這個階段。希望可以建構台灣太空科技技術，發展太空經濟產業環境。

吳宗信直言，太空是無限的，相關產業門檻、附加價值也很高，太空產業跨足多個領域，大專院校的理學院、工學院等領域都包含其中，台灣產業很豐富、基礎也好，只是相關產業還不清楚應用在太空產業的規格，所以需要一個系統發展者的角色來做連結，後續發展就可以更快速，應該有機會成為下一個護國神山。

吳宗信目前是交通大學機械工程學系特聘教授與前瞻火箭研究中心主任，吳宗信2010年時曾經帶領前瞻火箭研究中心，在屏東旭海試射台灣學術界第一顆混合式燃料大型探空火箭。

吳宗信去年中也在群眾募資平台發起全台第一支類衛星載具火箭HTTP-3A集資計畫，最後集資有7360人支持。知名樂團五月天MV「頑固」中描述「火箭阿伯」勇於追逐火箭夢的故事，就是以吳宗信的生命歷程為故事原型。（編輯：黃國倫）1100126

(中央社)