日本原子能規制委員會今天公布福島核災期中調查報告指出，福島第一核電廠2號機與3號機反應爐附近有相當高輻射量，若人員進入，恐幾個小時就會死亡，這可能導致廢爐工程延後。

日本讀賣新聞報導，2011年3月發生的福島核災即將屆滿10週年，根據原子能規制委員會公布的調查報告書，福島第一核電廠2號機與3號機反應爐建物5樓附近，相當於反應爐圍阻體頂蓋的混凝土設備受到高濃度輻射汙染。

推算2座反應爐的放射性銫分別約2到4京貝克（1京等於1萬兆），若換算成放射線量，每小時很可能高達數西弗，一旦人員進入，恐會在數小時內死亡。

台灣游離輻射防護安全標準規定，輻射工作人員每年曝露的有效劑量不得超過50毫西弗，而1西弗則等於1000毫西弗。

經營福島核電廠的東京電力公司規劃，要先取出2號機反應爐中的熔融核燃料團塊，進行此作業必須先移除圍阻體頂蓋，頂蓋不僅受到高濃度輻射汙染，且重達465噸，是廢爐工程上的重大課題。

(中央社)