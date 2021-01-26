小太陽愛心餐廳正式營業，以銅板價國民美食吸引客人上門，並規畫將80％盈利投入弱勢學童關懷，把愛持續擴大。（呂妍庭攝）

小太陽愛心餐廳正式營業，以銅板價國民美食吸引客人上門，並規畫將80％盈利投入弱勢學童關懷，把愛持續擴大。（呂妍庭攝）

北回急難救助協會理事長林銘賢（右）與協會長期幫助呂昆旺（左），如今呂昆旺也成為協會的一員。（北回急難救助協會提供／呂妍庭嘉義傳真）

北回急難救助協會將公益重心投注在學子身上，每月提供國小到大一特定孩子助學金，金額3000至5000元不等。（北回急難救助協會提供／呂妍庭嘉義傳真）

北回急難救助協會將公益重心投注在學子身上，每月提供國小到大一特定孩子助學金，金額3000至5000元不等。（北回急難救助協會提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣北回急難救助協會每月固定扶助約50名經濟弱勢學子，款項來源全靠300多位會員捐款。（北回急難救助協會提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣北回急難救助協會每月固定扶助約50名經濟弱勢學子，款項來源全靠300多位會員捐款，但依照受助學子每月3000至5000元助學金額，一年500餘萬並不多，為讓愛心行動細水長流，同時讓更多人參與，協會理事長林銘賢決定開餐廳，今26日小太陽愛心餐廳正式營業，扣除成本後80％盈餘將全數捐做公益。

北回急難救助協會2007年成立，因有感社會資源分配不均，眾多經濟弱勢孩子無法得到妥善的照顧和教育，10多年前，原本普及照顧所有族群，協會最後將公益重心投注在學子身上，每月提供國小到大一特定孩子助學金，金額3000至5000元不等，且為讓所謂培英專案真正落實，協會固定派員到個案家訪視、關懷，隨個案數持續變動，至今已扶助嘉義區數百名學子。

不過就算協會成員300多人，但捐款金額並不固定，像去年500多萬能幫助的學子也有限，考量到力量有限，需要更多人參與，讓公益路走得更穩、更長，協會理事長林銘賢與常務理事陳振東便創辦小太陽愛心餐廳，廣邀大家呷好飯，作伙做善事。

位於嘉義市新生路的小太陽愛心餐廳店面寬敞，還附設停車場，但訂價並不高，幾乎全是銅板價，經過兩天免費試吃，今開張就有不少外帶訂單，「你的愛心其實不貴」，店長王庭智說，訂價親民就是要讓人人吃得起，讓消費者低負擔做公益。

目前小太陽愛心餐廳規畫扣除成本後，80％盈餘要做公益，王庭智說，60％給協會， 20％則用來支持給民雄薪傳二手書店。特別的是，除了小太陽愛心餐廳，其實去年7月協會就有一家公益餐廳「呷燒呷冷」開張營業，這間位在嘉義市中山路的餐廳主要賣鍋物、義大利麵等餐點，價位比小太陽愛心餐廳稍高，但同樣捐80％的盈利所得，王庭智透露，接下來還有第3家公益餐廳即將開張，要透過市場區隔，把愛心的餅做大。

(中時 )