亞聚（1308）公告，高雄廠第一生產線反應器操作壓力過高，導致安全破裂盤破裂，產生黑煙；高市環保局稽查後依空污法開罰新台幣153萬元，也加強減排固定污染源。另，經高雄市勞工局勞動檢查處入廠稽查，認定有發生職業災害之虞，要求停工改善，恐壓抑首季營運動能。

亞聚表示，工廠有四條生產線，僅第一線停工，且成品備有庫存，可穩定接單及出貨運作，目前對公司財務業務並無重大影響。待確認停工原因消滅後，提交復工計畫書至勞動檢查處待審議通過後復工。

亞聚第一生產線主要生產LDPE，先前剛進行完例行性的短暫停車檢修，復工時因為操作問題，導致安全膜片破裂，黑煙氣體排出。經高雄市勞工局勞檢處入廠稽查，認定有發生職業災害之虞，要求停工改善。

高雄市環保局說明，經查是因低密度聚乙烯化學製造程序檢修後啟爐，反應器升溫過程溫度異常，製程緊急停爐，但因溫度異常導致反應器壓力突升，反應器內氣體及反應累積碳粒由緊急排放口排放，致產生明顯粒狀污染物散布空氣。

亞聚指出，目前第一生產線停工，可調度其他產線支應；且公司也備有成品庫存，可穩定接單及出貨運作。不過，今年因EVA市況火熱，大陸太陽能客戶需求旺，亞聚原擬挑戰過年能有平常出貨80～90％水準，但因當前第一生產線停工改善，實際銷售可能回到比較貼近過去60~80％正常水準。

(工商 )