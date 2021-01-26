疫情衝擊全球百貨零售業，對新光三越副董事長兼總經理吳昕陽來說，去年是特別的一年，全台年營收在最後一天達成807.7億元創歷年新高，超越前年的806.8億元、年成長0.3%，是全球零售業難得的紀錄。今年正面樂觀迎戰詭譎多變的環境，以「新事業、新顧客、新渠道」3新策略，目標全年2%成長，上看821億元。

31日前扣1點新光三越會員點數，天天抽價值178萬元的賓士GLA，6台總價值超過千萬元。今起中午12時在官方YouTube頻道、全台分店FB粉絲專頁直播開獎。（新光三越提供）

新光三越向來超前部屬，面對疫情每天戰戰兢兢，1年以來開了45次應變會議，至今每2周開會，隨時視疫情進度臨時加開會議，顧及全台2600多位員工、近2.6萬廠商工作人員，及其家屬和顧客的安全，且要長期抗戰用6年升級監視系統，讓防疫沒漏洞，持續做到安全第一。

新光三越台北信義新天地A11第2季迎來M ONE CAFE百貨首店，將以全新店型亮相。（翻攝自臉書粉絲專頁）

去年在全台「百貨店王」台中中港店、台北信義新天地帶頭下衝出好成績，EC電商也大幅成長，今年目標要讓新光三越走出去，吳昕陽說：「希望跨出去，與雜誌、銀行異業結合」，技術輸出，做導購聯盟。

新光三越台北信義新天地A11第2季迎來M ONE CAFE百貨首店，將以全新店型亮相。（翻攝自臉書粉絲專頁）

EC去年新增熟客系統、升級App精選優惠，業績占整體營收的3至4%，今年在速度、流程上要持續優化，目標做到1倍成長，3年內要占整體營收的10%；去年beauty STAGE美麗台在台中中港店開實體店成效佳，30歲以下年輕客占6成，今年會再開5店，部分店會走出新光三越體系。

新光三越台北信義新天地A8第2季引進泰國必比登推介的Baan PhadThai台灣首店，會以原汁原味進駐。（翻攝自臉書粉絲專頁）

今年全台仍持續展店，餐飲、精品都有亮點，新光三越台北信義新天地A4本月22日有亞洲50大酒吧DRAFT LAND百貨首店進駐；A11 3F第2季引進橘色集團旗下的早午餐「M One Cafe」百貨首店，會以全新店型亮相；A8第2季會有泰國必比登推介的「Baan PhadThai」台灣首店，保留原汁原味。精品部分，台中港店BURBERRY 3月改裝全新店型、台北信義新天地A9 5月會有Alexander McQueen台灣唯一直營店。

新光三越台北信義新天地A4本月22日有亞洲50大酒吧DRAFT LAND百貨首店進駐。（新光三越提供）（未滿18歲請勿飲酒）

台中中港店去年營收206億元，較前年增7%，800多櫃中，有293櫃是全台「櫃王」，來客數雖減少，多數顧客因防疫安全自己開車到店，來車數增加、客單也提高，今年目標要達210億元。台北信義新天地去年業績近250億元，年成長1％，4店導入10％新品牌、下半年餐飲成長吸引來客是成長動能；A8 4、5樓兒童館改裝升級近1個月來，業績增逾3成，成效卓著。

新光三越台北信義新天地A8 4樓戶外FUN電公園，首創親子種菜，體驗當城市小農。（新光三越提供）

至於外傳將插旗東區「Diamond Towers」？吳昕陽說「積極布局，經營才能永續」，目前全台都有評估，對所有標的都有興趣，等消息確定會第一時間公布。另，1月初也傳出義大利「福里安花神咖啡」要關店，據悉總店正積極爭取官方資助紓困，目前台北信義天地和台中中港店2店都不受影響。

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(中時 )