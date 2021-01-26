影集版《即刻救援》（Taken）講述電影版的前傳故事，主要聚焦在地表最強老爸「布萊恩米爾斯」這個角色年輕時的故事，身為前美國陸軍特種部隊成員的他因為悲劇遭遇不得不加入CIA，展開他的復仇之路，是電影版沒有的劇情延伸，首度揭開「地表最強老爸」身世。

第一季是由法國名導盧貝松（Luc Besson）與《反恐危機》（Homeland）製作人亞歷山大凱瑞（Alexander Cary）共同監製，於2017年開播後好評不斷，同年5月即獲得第二季續訂。第二季同樣是由第一季男主角由克里夫史丹頓（Clive Standen）挑大樑，飾演年輕的最強老爸，還有《閃電俠》潔西卡卡馬喬（Jessica Camacho）及《我家也有大明星》亞當戈德堡（Adam Goldberg）加盟，擔綱劇中重要角色，有別於第一季的執行製作、故事線與角色陣容，第二季將有更多的集數與精彩打鬥場面。

克里夫史丹頓在第二季中，身上的肌肉明顯比第一季更加團結，因為在第二季拍攝前，接演了電影《艾洛弗林的冒險》（In Like Flynn）中50歲酗酒大叔，並刻意為戲增胖。拍攝結束後，他為了讓身材在最短時間內回復到精實狀態，每天早晨都要長跑15公里加上2小時重訓，敬業的精神實在讓人敬佩。該劇每周一、二晚間9點在AXN頻道播出。

(中時 )