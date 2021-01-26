衛生福利部桃園醫院確診病例備受關注，前衛生署長楊志良、前國健署長邱淑媞紛紛對防疫問題提出批評，但卻反遭民進黨政府和1450圍剿，成為話題人物。不過，輿情統計網站「聲量看政治」指出，這兩周以來，衛福部長陳時中、楊志良，以及邱淑媞人的網路聲量比較中，陳時中仍舊居冠，且他的聲量還遠超楊、邱2人的總和。

「聲量看政治」今(26日)在臉書上發文指出，從13日前衛生署署長楊志良批評部桃醫生未照SOP應開除，一直到前台北市衛生局長邱淑媞為自己在SARS期間的作為辯護，3人的聲量中陳時中居於首位，佔58.59%，楊志良居次，佔30.32%；而邱淑媞則佔11.09%。值得注意的是，楊、邱兩人相加，仍遠小於陳總聲量17.18%。

「聲量看政治」分析，對指揮中心提出批評的楊志良與邱淑媞2人，楊志良的聲量比邱淑媞更強，楊志良言論的影響力也比邱淑媞更大，且由於楊志良同時將批評的箭，射向基層醫護與指揮中心，他的聲量持續兩周仍持續發酵；而邱淑媞的批評，射向指揮中心同時也射向自己，結果後來反而忙於幫自己解套，雖然他的聲量不小，但擴散的力量沒有楊志良強。

至於陳時中的聲量，「聲量看政治」則認為，主要來自於部桃的爭議，和應付楊志良與邱淑媞的批評。同時，將陳時中的聲量和楊、邱二人相比較後，「聲量看政治」發現，現在社會關切的不是對指揮中心的批評指教與後見之明，而是疫情發展的最新進度，以及指揮中心與醫護如何同心協力有效防堵。

【連兩周楊志良、邱淑媞攻勢 未及陳時中防疫作戰總聲量】 資料來源： 三人即時聲量：https://reurl.cc/1gogYp 陳時中新聞聲量：https://reurl.cc/pmxmmr 楊志良新聞聲量：https://reurl.... 由聲量看政治發佈於 2021年1月25日 星期一

(中時新聞網)