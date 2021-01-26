國民黨榮譽主席連戰次子連勝武，今(26日)被平面媒體踢爆與妻子路永佳11年婚姻亮紅燈，4天前背著妻子與3子女，與一名外型亮眼的骨感妹親密約會，最後還前往女方香閨中過夜。雖然連勝武至今尚未回應婚外情一事，不過他昔日與妻子恩愛點滴也因緋聞事件，再次浮上檯面。

曾任華航空姐的路永佳，擁有鄰家女孩的外表與爽朗如男孩子的好個性，她2010年被曝在香港與連勝武秘密登記結婚，從交往過程到家庭背影也一一曝光。

連勝武情定華航空姐 爽朗笑容人緣好

原來路永佳出身自一個父母都是公務員的小康家庭，與豪門完全扯不上邊，與連勝武是在朋友聚會上認識，鄰家女孩的外型讓連勝武一見傾心，加上連戰夫婦也相當尊重兒子選擇，沒有門戶之見，讓路永佳從平凡灰姑娘變鳳凰，成為連家二媳婦。

路永佳婚後出席公開活動，臉上總是洋溢著幸福笑容。(本報系資料照)

嫁進豪門的路永佳，與連勝武感情恩愛有目共睹，不僅一連生下3子女，更在老公支持下，與國中同學創業自立保養品牌。2018年路永佳出席活動時，還爆料老公從不戴婚戒，婚戒都不知道丟哪去了。

路永佳隨後也解釋，老公因為時常打網球的關係，所以不常戴婚戒，但她甜蜜表示自己不用靠戴婚戒來宣示主權，這就是身為公眾人物的福利，「大家都知道他已婚啊，所以我不怕」。

(中時新聞網)