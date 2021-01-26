美國總統拜登提名的商務部長人選雷蒙多（Gina Raimondo）26日將出席參議院聽證會，她將承諾採取「積極」行動應對中國的貿易作法。

雷蒙多現為羅德島州州長，根據路透見到的書面證詞複本，雷蒙多將向參議院商務委員會表示，美國必須「採取積極的貿易強化行動，對抗中國等國家傷害美國製造業的不公平貿易行為。」

在川普總統任內，美國商務部針對中國開啟多道戰線，將數十家中國企業列入貿易黑名單，其中包括華為、中芯國際及大疆創新。

川普在位時，美國政府企圖禁止中資企業旗下的TikTok及WeChat在美國應用程式商店上架，但始終無法如願，若提名案獲得參院確認，雷蒙多將接下這個燙手山芋。

三名美國法官阻止了商務部在川普政府時期發布的命令；這些命令試圖禁止新下載這兩款應用，並對WeChat和TikTok施加限制，這些限制實際上將禁止它們在美國使用。這些裁決現正在美國巡迴法院進行上訴審理。

在美國政府的壓力下，字節跳動已經與沃爾瑪和甲骨文進行了數月的談判，以最終敲定一筆交易，把TikTok的美國資產轉移到一個新的實體，以解決美國的安全擔憂。

在25日的記者會上，當被問及要求字節跳動剝離Tiktok美國資產的現有行政命令的情況時，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）沒有做出回答，但表示她會跟進。她說，「我們需要更好地防禦，這必須包括讓中國負起責任」。

(工商 )