禾浩辰是個使命必達外送員。（公視提供）

禾浩辰演出今年公視除夕賀歲喜劇《白日夢外送王》，劇中擔任外送員，他透露私下每天都會叫外送，因為可以嘗試不同菜色，最近迷上韓式料理。不過他分享，曾遇過訂完餐等很久沒來，才發現自己把地址設定在公司，最後索性就請同事吃了鹽酥雞，他也曾遇過同一位外送員，還被加油打氣，讓他很窩心。這回換自己演出外送員，他自讚資質條件都符合「尤其身強體壯！」

禾浩辰認為，外送員要騎車技術好，且要耗費大量體力，他自豪「有練過」，跑多單衝第一都不是問題，「使命必達」精神，反映在他演員工作上。這回演出他也體悟「安全送達最重要，不用貪快」，也要自己往後點餐時多點耐心。而當外送員要跟陌生人溝通，禾浩辰說，長大之後比較圓滑，「小時候講話會比較直白一點，現在會比較考慮到說者無意、聽者有心這件事」。

禾浩辰在劇中鼓勵落魄父親卜學亮重新振作，並投入甜點比賽，他卻坦言自己「不是激勵人心型」，私下是用勸慰朋友放寬心胸較多，或是「就帶對方去運動、曬曬太陽，吸收正能量；我屬於行動派，不是苦口婆心那類」。和卜學亮首度合作拍戲，彼此默契十足，很舒服地拋、接球。他透露自己跟父親相處像朋友，雖然不會肉麻的關心，但自己會常買營養品給爸爸，「我爸也很常寄水果給我吃，但我們最多的共通話題就是我們的狗兒子」。

禾浩辰首度擔綱餐點外送員，還有騎車在街上穿梭奔馳的戲碼。（公視提供）

禾浩辰與卜學亮情同父子 也鼓勵父親投入甜點比賽。（公視提供）

(中時 )