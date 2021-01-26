苗栗縣警局通霄分局26日舉辦寒冬送暖活動，結合通霄中隊志工團隊及義警、民防中隊民力等約10人前往通霄、苑裡地區5戶弱勢家庭，分送由地方善心企業贊助的「愛心食物包」，在寒冬中注入一股暖流，讓弱勢民眾溫馨過好年。
通霄警分局今日辦理2021年節安工作寒冬送暖活動，由分局長林振明率第一組組長謝宗益、第四組組長劉昭賢、通霄志工中隊長柯維欽及警察志工、義警、民防隊員等約10人，分別前往通霄、苑裡地區5戶弱勢家庭，發送愛心食物包，讓弱勢群群安心過好年。
通霄警分局指出，愛心食物包內含沙拉油、白米、醬油、麵條、糖果及乾糧等物資，由地方善心企業贊助。
通霄警分局分局長林振明表示，今年農曆春節有7天，本次歲末關懷弱勢家庭送暖活動，非常感謝通霄志工中隊志工及義警、民防中隊隊員們，協同前往轄區弱勢家庭捐贈民生物資，讓他們在寒冬歲末農曆年節裡，感受到社會各界人士的溫馨的關懷。
(中時 )
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