野村證券半導體產業分析師鄭明宗指出，聯詠（3034）獲兩大結構性利多加持，將於2月與4月啟動雙位數幅度漲價，2021年很可能晉升為年營收破千億元、每股純益大賺三個股本的巨型企業，現本益比相對其他無晶圓廠的折價並不合理，將推測合理股價拉上600元的新高度。

聯詠自野村於2020年9月大力推薦以來，迄今表現至為強悍，就算過去三個月以來市場已積極調升對聯詠預期，鄭明宗依然認為，基於兩大論點，市場預期尚有可觀的調升空間：首先，像聯詠這樣在晶圓代工產能吃緊環境中，仍能確保晶圓代工產能無虞，且有能力轉嫁費用給下游客戶者，正是趨勢中的贏家。

其次，晶圓代工報價上漲進入前所未有的新周期，為了反應封裝價格2月起上漲，以及8、12吋晶圓代工價格自3、4月起調漲，野村研判，聯詠將會在2與4月啟動漲價，幅度達到雙位數。

從獲利增長角度觀之，聯詠2016～2021年的獲利年複合成長率高達30％，比同業聯發科的24％、瑞昱的28％，都要來得強大，因此，在台系大型無晶圓廠中，野村認為聯詠最值得市場給予新一輪重新評價（re-rating）行情。

外資估算，聯詠2021年營收突破千億元之後，2022年可望更上層樓，超越1,100億元，獲利表現同樣可圈可點，推估2020年每股純益大增五成、至19.59元後，2021年再增五成，每股純益來到30元。

(工商 )