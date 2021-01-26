美股周一在科技股的帶動下收漲，標普5百與那斯達克指數雙雙創下歷史新高。不過，盤勢震盪劇烈，那指高低點震幅將近3％，這也凸顯市場開始擔心泡沫的問題，高盛認為還不用緊張，伊坎（Carl Icahn）與葛拉森（Jeremy Grantham）則高呼美股已是史上最大的泡沫。

那指周一持續延續創新高的氣勢，收盤上漲0.7％，來到13,635.99點的史上最高，標指小漲0.4％，以3,855.36點改寫收盤新高水位。道瓊工業指數相對疲軟，收盤小跌0.1％。

本周多家企業將公布業績，微軟將於周二出爐，蘋果、特斯拉與臉書則在周三揭曉，投資人看好財報表現，蘋果收盤大漲2.8％，特斯拉盤中一度站上900美元大關，收盤漲幅達4％，此外大數據業者Palantir飆高11％。

CMC市場首席市場分析師休森（Michael Hewson）指出，「資金持續從景氣循環類股移出，轉進科技類股，因為大型科技股目前被視為兼具避險的題材。」

值得注意的是，那指震盪劇烈，開高後盤中最高跳漲1.4％，但隨後盤勢急轉直下，翻黑後最低還大跌1.3％，高低點震幅達2.7％，但盤中查無特別的消息面因素。

不過，這可能反映市場已開始擔心泡沫的問題。摩根大通全球暨歐股策略部主管馬帝卡（Mislav Matejka）表示，「我們確實收到許多客戶來電詢問金融市場是否可能形成泡沫。」

但華爾街大型投行並未認為美股已有泡沫的問題，理由是全球仍處於歷史最低的利率環境，以及央行還再不斷的印鈔票支撐經濟。

高盛日前在給客戶的研究報告中提到，「考量美國公債、企業信用與現金的殖利率，美股整體來說目前指數水位仍低於歷史平均值。」

高盛還援引泡沫專家席勒（Robert Shiller）的說法指出，「由於利率超低，而且此一情況短期不會改變，股票還是具有投資的吸引力，特別是與債券比較。」

不過，市場大鱷伊坎與葛蘭森則同聲警告市場已是大泡沫，葛蘭森指出，「這波始自2009年的大多頭行情已經發展為史上最大的泡沫，從股價離譜的高、漲幅驚人、企業瘋搶IPO與市場充滿投機氛圍看來，我認為這次篤定將寫入金融史上前幾大泡沫。」

(工商 )