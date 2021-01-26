大陸造艦速度奇快，外界戲稱有如「下餃子」。圖為接近完工的075兩棲攻擊艦。（圖／微博）

中國海軍近年來迅速崛起，正在打破西太平洋地區的軍力平衡，在個別領域已經趕上、甚至超過美國。美國拜登政府在力爭控制疫情、重振經濟的同時，將面臨如何維持對中國的海上優勢、繼續擴充海軍的艱巨挑戰，其中川普政府時期擬定的355造艦計畫很可能面臨經費缺口而難以持續。

《美國之音》報導說，美國在太平洋的軍事行動自二次大戰後從未受到任何挑戰，但隨著中國海軍的迅速崛起，中國已有能力在西太平洋、包括台灣周邊及有爭議的南海挑戰美國的海上優勢。

美國國防部在《２０２０中國軍力報告》中指出，目前中國已有世界上規模最大的海軍，有350艘水面艦艇和潛艇，包括超過130艘主要水面戰鬥艦。而美國截至2020年初，海軍水面戰鬥艦艇約為293艘。

總部設在華盛頓的智庫《保衛民主基金會》(Foundation for Defense of Democracies)研究員克雷格．辛格爾頓（Craig Singleton）說，中國海軍艦隊中有很多高新科技的先進潛艇、驅逐艦和兩棲艦，相對地美國海軍規模縮小了，艦艇也愈見老舊。

報導說，美國國會研究服務局去年底發表報告說，預計2030年中國海軍規模將達到425艘戰艦。美國戰略與國際研究中心（CSIS）的報告指出，在2014-2018年間，中國新下水潛艇、戰艦、兩棲艦艇和輔助艦船的數量超過了德國、印度、西班牙和英國海軍的現役軍艦總量。

華盛頓智庫哈德遜研究所資深海軍研究員布萊恩．克拉克(Bryan Clark)表示，龐大的中國艦隊意味著美國海軍在保護地區夥伴和盟國、比如台灣時將會有更大的挑戰。解放軍擁有有很多艦艇可以奪取台灣或釣魚島附近海域的控制權，也包括南沙群島在內。中國海軍的遠洋艦隊不但活躍在西太平洋和印度洋，而且還出現在地中海和波羅的海。

報導表示，為了維持美國海軍的優勢，前川普政府在去年12發佈為期30年的造船計畫，提出在2030年代的艦艇數量將達355艘，到2051財年擴大至405艘戰艦。現在還不清楚拜登政府是否持續落實這個計畫，因為此一計畫必須大幅增加造艦預算。

觀察人士指出，目前新政府面臨恢復經濟與氣候變遷等一系列重大議題，美國海軍的擴艦計畫很可能面臨經費缺口的問題。美國智庫列星頓研究所(Lexington Institute)防務分析人士湯普森(Loren Thompson)說，目前聯邦政府每年都舉債數兆美元，以避免全球疫情對經濟造成的永久性損害，未來在軍費方面充其量也就是與目前持平。

報導指出，打造355艘戰艦的計畫意味著今後10年海軍預算每年要增加120億到130億美元。美國防部長提名人奧斯丁（Lloyd Austin）在被問道他是否支持30年造船計畫時說，他還沒有看過這個計畫，但熟悉其中有關到2051年打造一支多達405艘戰艦的規劃。他表示，美國有當今全球最強大的海軍，繼續維持海軍的戰鬥力至關重要。

(中時新聞網)