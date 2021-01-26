22年前，桃園市1名台日混血17歲林姓檳榔西施發現遭人毆傷、以開山刀砍殺、以毛巾絞死載到郊區淋汽油焚屍，一度成為懸案，4名兇嫌逍遙法外21年多，因為祕密證人檢舉遭到逮捕。少女父親痛斥凶嫌，他事後想招魂都招不到，一度在法庭上請法官求處重刑。桃園地院今26日（宣判），主嫌潘子鑑及女友陳諭詩遭判無期徒刑、褫奪公權終身。

檢警調查，1998年，當時17歲的林姓檳榔西施從苗栗北上到桃園一家檳榔攤當檳榔西施，但是卻發現潘姓雇主與3名友人吸毒因，潘姓雇主等人擔心林姓少女會檢舉，而且又懷疑她與另一名吳姓男子有來往，於是輪流毆打並持檳榔剪剪剃她頭髮。

林女事後立刻逃跑，卻被對方抓回囚禁，由潘姓雇主等4人流輪掌摑、毆打頭部，潘男還持棒球棍痛毆，再持開山刀砍殺林女，最後甚至殘忍的以毛巾纏繞她頸部絞殺殺，導致林姓少女休克死亡。

事發後潘男隨即購買3桶汽油，在當年12月9日16時許，4人夥同53歲何女駕駛銀色車輛載運林女屍體，到平鎮復旦路旁草叢，合力將林女屍體脫光後火焚燒，隨即逃離現場。

案發後近22年，檢警全力緝凶卻苦無事證也，直到獲得祕密證人指證重新調查，才將當年涉案的兇手一一逮捕到案，檢方也依殺人罪嫌起訴兇嫌。但共犯吳姓男子仍然在逃通緝中，另一名共犯陳女因犯案時未成年，正由少年法庭審理。

去年9月首次開庭時，潘姓主嫌堅持否認犯案，僅承認參與棄屍。少女的父親也到庭聆聽，他痛心陳述，自己只有這個女兒，兇手與女兒沒有深仇大恨，不懂為何用如此殘忍手段凌虐殺害她，甚至用火燒到面目全非，女兒死後想招魂都招不到，因此請求法官一定要判重刑。桃園地院今（26日）審結，認為潘男、陳女2人犯罪手段兇殘、惡性重大，判處無期徒刑、褫奪公權終身。

(中時新聞網)