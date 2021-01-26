誰才是2020年外溢保單的龍頭？保險局26日公布全年統計，去年共銷售20.53萬張外溢保單，較前年增加逾14.5萬張，成長241％，新契約保費22.84億元，也增加14.67億元，成長179％，若以新契約保費來看，前三名是國泰人壽、南山人壽與新光人壽；但就件數來看，則依序是南山、國壽與新壽。

據了解，2020年外溢保單，國壽以新契約保費15.5億元，拿下第一名，市占率近68％，南山人壽則因以附約或一年期保單為主，所以新契約保費僅5.3億元，排名第二名，保費市占率約23.3％，新壽的保費則約1.4億元，市占率逾6％，三家公司就占外溢保單全年保費近97.4％。

也因為南山人壽主打的是一年期或附約型外溢保單，即便去年8月才發動，但全年亦衝出10.2萬張保單，拿下件數第一名，占所有外溢保單件數的49.8％，國壽外溢保單件數則有9.3萬件，以不到一萬件的差距，排名第二，件數市占率45.4％，第三名的新壽有5千多件，件數占率2.4％以上，三家公司就占所有外溢保單件數的97.6％。

金管會鼓勵保險業推出外溢保單，即讓保戶享有保障之餘，還有外溢效果，壽險業推出的外溢保單類型主要是依健走步數、健檢結果，可折減保費、增加保額或回饋現金，第三款則是保單給付健檢機會，都能鼓勵保戶養成運動習慣、注意體況，讓保戶降低罹病機率，保險公司也減少理賠，即是外溢效果。

國壽是第一家主打健走保單的壽險公司，還推出國壽的健走平台，號召員工及保戶等加入平台，而國壽有10多張保單都有加入每日健走7,500步的概念，亦是健走保單張數最多者，因此外溢保單的保費也與其他家公司拉開距離，但在南山人壽以保費較便宜的一年期保單及附約強打下，國壽最終以9.3萬張保單，在件數上略輸南山人壽。

南山人壽繼續主打一年期外溢保單，且擴大到生態圈等，繼續要爭取外溢保單第一大品牌，國壽去年底到今年1月，亦推出健檢或打疫苗可折減保費，加上健走等最高折15％的一年期或附約保單，兩家公司再戰2021年。

(工商 )