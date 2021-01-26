家樂福全台防疫升級，量販、超市每4小時消毒。（家樂福提供）

因應疫情升溫，家樂福今（26日）宣布66家量販店和66家便利購超市防疫全面升級，量販店實施20項防疫消毒準則，量販店裡的購物中心（美食街/商店街）有6項防疫措施，取消試吃和大型活動；超市則是實施13項防疫消毒準則。

一.家樂福量販分店實施20項防疫消毒準則：

1.電梯及手扶梯基本4小時內消毒1次

2.電梯內備有酒精（保持充足）;保持電梯內社交距離公告

3.手推車/手提籃/手拉籃基本4小時內消毒1次

4.顧客進入賣場需配戴口罩、量額溫

5.賣場入口提供顧客酒精自動消毒器;提供一次性手套使用

6.如顧客賣場內脫下口罩及時勸導，屢勸不聽請離賣場

7.賣場內規畫防疫專區，排隊區域保持1.5公尺距離

8.生鮮區備有酒精自動消毒器;提供一次性手套使用

9.生鮮用餐區設立防疫塑膠隔板

10.生鮮用餐區設防疫公告：保持社交距離，用餐完畢立即消毒！

11.賣場冷凍冷藏櫃把手每1小時消毒1次

12.收銀線輸送帶設防疫公告協助顧客消毒

13.自動結帳機：顧客使用完畢後由專人立即消毒設備

14.顧客廁所基本4小時內消毒1次，針對門把/水龍頭等設備噴撒酒精消毒

15.賣場入口/家電櫃台/生鮮磅秤/收銀線/服務中心/自助包裝區設有保持社交距離1.5公尺地貼

16.育嬰室及顧客休息區基本4小時內消毒1次，並設有消毒;保持社交距離公告

17.顧客置物櫃基本4小時內消毒1次

18.員工休息室/置物櫃及員工廁所基本每4小時內消毒1次

19.顧客休息區廁所內設有酒精供顧客自主消毒

20.每周設一時段閉店全館消毒

二 家樂福全台超市分店實施超市實施13項防疫消毒準則：

1.手推車/手提籃/手拉籃基本4小時內消毒1次

2.顧客進入賣場需配戴口罩

3.賣場入口提供顧客酒精自動消毒器;提供一次性手套使用

4.如顧客賣場內脫下口罩及時勸導，屢勸不聽請離賣場

5.賣場內規畫防疫專區，排隊區域保持1.5公尺距離

6.生鮮區提供一次性手套使用

7.自動結帳機：基本4小時內消毒設備

8.顧客廁所基本4小時內消毒1次，針對門把/水龍頭等設備噴撒酒精消毒

9.賣場入口/收銀線自助包裝區設有保持社交距離1.5公尺地貼

10.顧客休息區基本4小時內消毒1次，並設有消毒;保持社交距離公告

11.顧客置物櫃基本4小時內消毒1次

12.顧客休息區內設有酒精供顧客自主消毒

13.員工休息室/置物櫃及員工廁所基本每4小時內消毒1次

三.家樂福全台購物中心（美食街/商店街）6項防疫措施：

1.所有商店、美食街及餐廳皆定時4小時消毒一次。

2.要求員工及顧客進入餐廳和商店必須戴口罩、用酒精消毒雙手及測量體溫。

3.美食街用餐區設立防疫隔板並安排梅花座，以維持社交距離。

4.排隊路線標示1.5公尺安全距離。

5.購物中心區域皆提供顧客免費酒精消毒使用。

6.取消試吃和大型活動。

(中時 )