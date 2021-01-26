原本保有17個賽季、連續14季單場得分超過40分的NBA紀錄保持人布萊恩，如今這兩項紀錄被詹姆斯超越了。(美聯社)

詹姆斯今天在客場挑戰前東家騎士，第四節獨拿21分，全場砍進46分，絲毫不給老東家面子，率領湖人拿下客場10連勝。詹姆斯此役創下兩項NBA紀錄，其中最難得的是其職業生涯第17個球季都曾單場有過得分超過40分，超越湖人傳奇巨星布萊恩，成為NBA史上第一人。

本季是詹姆斯職業生涯的第18個球季，他除了2015-16球季例行賽不曾單場得分超過40分以外，連同本季已是17季都有過單場飆破40分的紀錄，他的身上似乎看不到歲月留下的無情痕跡。

詹姆斯超越了布萊恩原本保有的16季單場得分超過40分的NBA紀錄，湖人教頭佛格笑稱，「實在太厲害了，如果我是他隊友的話，我還真不曉得如何能讓他慢下來。」

除此之外，詹姆斯還創了一項紀錄，那就是如果加上2015-16季後賽的話(總冠軍系列賽連續兩場得分破40分)，那詹姆斯就創下了職業生涯連續18個賽季都出現單場得分破40分的NBA紀錄了，而且原紀錄人同樣是布萊恩(1999-20至2012-13)連續14個球季。

緊追在詹姆斯之後的現役球員是甫加盟籃網不久的「大鬍子」哈登，自2011-12球季至今已連續10季有單場超過40分以上的表現。

更讓全聯盟其他球員氣餒的是，詹姆斯還信心滿滿的表示，「我絕對不會停下腳步，我要用各種方式擊敗對手，不論是三分外線進攻，或是切入中距離跳投以及低位單打，所有手段應有盡有。」

(中時 )