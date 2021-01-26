家樂福全台防疫升級，量販、超市每4小時消毒。（家樂福提供）

部桃爆發群聚感染，讓本土疫情拉警報，不少商家因此加重防疫，而美式賣場好市多今(26)日宣布，明起全台好市多用餐區座位減半，桃園、高雄2間賣場共4家分店，試吃皆取消，改為口頭介紹。另外，家樂福也於上周取消試吃和大型活動。

根據《ETtoday新聞雲》報導，好市多行銷副總經理王友玫表示，目前全台好市多共4家門市取消試吃，改為口頭介紹，分別是桃園南崁店、中壢店，高雄大順店、高雄店，另外明起全台好市多門市用餐區座位減半，同時在所有賣場增設紅外線量測體溫，平時的消毒範圍、消毒工作也會持續。

另外，家樂福今也祭出20項防疫新規，包含電梯、手扶梯、顧客廁所、育嬰室、顧客休息室、手推車/手提籃/手拉藍、顧客置物櫃等，基本每4小時內消毒1次，還有嚴格落實進入賣場戴口罩，如顧客在賣場內脫下口罩，經勸導後屢勸不聽，將請離賣場，並將每週設一時段閉店全館消毒。

其他還有生鮮區備有酒精自動消毒器，並提供一次性手套使用，以及生鮮用餐區設立防疫塑膠隔板，賣場內規畫防疫專區，排隊區域保持1.5公尺距離，自動結帳機顧客使用完畢後，由專人立即消毒設備等。

(中時新聞網)