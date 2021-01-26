高雄市議員黃捷的罷免投票將在2月6日進行，民進黨大軍出動，要保下黃捷，立委許智傑更表示，鳳山決不是報復、仇恨的城市，將不會支持這次罷免。對於這個說法，資深媒體人陳揮文就在臉書上表示，民進黨說甚麼都對，王浩宇被罷免說是國民黨介入，現在黃捷被罷免，民進黨不僅主動介入還說一堆543，如果罷免沒過，「民進黨的尾巴恐怕就要翹起來了！」

陳揮文今(26)日在臉書上指出，王浩宇被罷免時，民進黨稱國民黨介入罷免相當遺憾；罷免黃捷快投票了，蔡總統主動表示「這仗一定要守住」；民進黨聲稱，挺捷是民進黨在反映民意。為何明明是一樣的事情，民進黨總有兩套說法？為何民進黨說甚麼都對？

陳揮文的貼文引來網友們的討論，紛紛表示「罷掉白眼捷，骨牌效應就會啟動。遺憾的是，國民黨當地的市議員都置身事外，看來有一定的難度」、「反萊豬罷黃捷，教訓民進黨，大家加油」、「奇特，國民黨執政，做啥都錯，民進黨執政，做啥都對，但百姓感受卻不是這樣」、「去年的罷韓，高雄被民進黨搞成充滿仇恨的地方」、「是人是鬼都由他們說，雙標黨不意外」。

文末陳揮文也呼籲鳳山的選民，2月6日一定要出來投票，無論是支持還是反對，希望都可以尊重鳳山鄉親的選擇。但若黃捷罷免案沒過，陳揮文認為，陳柏惟的罷免、萊豬公投，都相當有可能一起逃過一劫，「恐怕到時候民進黨的尾巴就翹起來了！」

(中時新聞網)