台中市長盧秀燕（右）與立法院副院長蔡其昌(左)，兩人為2022市長爭霸戰，常於公開場合暗中較勁。(本報資料照片)

政治上的「空氣票」難以捉摸，但被視為中台灣空氣品質最大汙染源台中火力發電廠，卻扮演近年來台中市長爭霸戰，藍綠政黨參選人攸關輸贏的最大關鍵。盧秀燕剛簽署「氣候緊急宣言」，蔡其昌立馬召開「2035中火燃煤全部除役」，蔡盧玩火、意在沛公，暗中較勁昭然若揭。

盧秀燕本月18日在綠色和平基金會見證下簽署「氣候緊急宣言」，依據聯合國永續發展目標提出「永續168目標策略」，宣示致力打造台中為無煤城市；她強調市府面對中火空汙，將以身作則訂出環境永續期程，呼籲中央努力做到無煤，一同維護中部人民健康。

蔡其昌立馬還以顏色，立院臨時會本周五力拼完成今年度中央政府總預算案，蔡26日提出「中火燃煤除役時間表」列入主決議，訴求「早1天燃氣、少1天燃煤」。他公然向盧秀燕喊話，藍綠應放下成見共同合作，還棒打盧秀燕別卡住燃氣機組興建案，讓汙染較低燃氣機組商轉，以利中火早日轉型。

盧秀燕近幾次民調排名中，漸由後段班進階到中段班，對中火祭出強力監督手段，雖行政院針對《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》逕自宣告部分條文無效；但盧秀燕堅持聲請釋憲，捍衛民眾健康發起「藍天再現」運動，有280多萬強大民意當後盾，盧秀燕改善空汙奏效，讓綠營神經緊繃。

蔡其昌提出2035年十部中火機組全部除役「無煤城市」議題，再度點燃2022年台中市長戰火，也為他參選下屆市長選戰持續升溫。中火案凸顯藍綠為盧秀燕與蔡其昌PK，升高「盧蔡大戰」新格局，中火議題訴求也是「接地氣」爭取選票的主戰略之一。

綠營2022台中市長爭霸戰，將派何人迎戰國民黨尋求連任的「鐵娘子」盧秀燕？蔡其昌已從縣區跨入市區備戰，交通部長林佳龍保持隨時再戰能量，新系立委何欣純也在籌組後援會；民進黨內要參選市長的人選「強棒」輩出，誰能代表綠營出征，端賴後勢各顯神通方能頭角崢嶸。

(中時 )