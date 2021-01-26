立法院臨時會將處理110年度中央政府總預算案，日前朝野黨團協商達成共識擬統刪255億元。行政院秘書長李孟諺今（26）日表示，政院尊重朝野協商的結果，將請各部會撙節支出因應。

李孟諺指出，總預算擬統刪255億元，這個刪減幅度行政院「可以接受」，至於各機關政令宣導費統刪20％，對政院各部會的對外宣傳一定會有所衝擊，為了讓中央政府總預算案能儘速順利通過，同時基於行政院與立法院的和諧，政院尊重朝野協商的結果，將請各部會撙節支出因應。

立法院長游錫堃日前召集朝野黨團協商，研商110年度中央政府總預算案，朝野黨團達成共識，暫時統刪255億元。

包括通案減列委辦費5％、大陸地區旅費40％、國外旅費及出國教育訓練費5％、房屋建築養護費5％、車輛及辦公器具養護費5％、設施及機械設備養護費5％、軍事裝備及設施3％、政令宣導費20％、設備及投資6％、對國內團體捐助與政府機關間補助5％、對地方政府補助5％。另外，新增一般事務費刪5％。

110年度中央政府總預算案歲入編列2兆450億元，較109年度2兆1,070億元，減少620億元，約減2.9％；歲出編列2兆1,615億元，較109年度2兆776億元，增加839億元，約增4％。

(工商 )