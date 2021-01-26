日本東京電視台最新羊毛氈定格動畫《天竺鼠車車》在台日同時爆紅，動畫每集僅3分鐘，卻以貼近生活的詼諧風格抓緊人心。近日日本插畫家北村ヂン的一張「哆啦A夢與天竺鼠車車」插畫也在網路引發話題。（推特連結：https://twitter.com/punxjk/status/1353282270962962438?s=20）

北村ヂン以臨摹經典漫畫風格著名，他以臨摹筆觸實現了經典人物「哆啦A夢」與天竺鼠車車「合作」，24日他在推特上貼出如同《哆啦A夢》漫畫中的一景，渾圓的天竺鼠車車主角「馬鈴薯」等待著哆啦A夢上車。

只見生性怕老鼠的哆啦A夢驚嚇得爬上電線竿，哭喊「要我坐這個不如讓我壞掉算了！」而大雄在一旁無奈說：「這不是老鼠啊！這是天竺鼠車車！」笑壞日本網民，網民也紛紛舉一反三，開始列舉哆啦A夢歷來見到老鼠的所有反應。

另外，許多台灣網友體貼提醒，天竺鼠極不易飼養，想當寵物一定要慎重考慮。木棉花YouTube每周二7：35與日本同步更新播出中。

(中時 )