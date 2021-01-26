1名女子日前坐在康定路電影公園2樓階梯，卻遭1名陌生男子從下方偷拍，讓被害人十分驚恐，由於有民眾指控偷拍者經常在公園出現，疑似是慣犯，對此萬華警方已鎖定特定對象追查中。

被害女子表示，24日在電影公園休息，坐在高約2樓的階梯時，發現下方有1名40多歲的男子，疑似透過縫隙在偷拍她的裙底，她嚇得連忙起身，對方見狀況不對，立刻轉身朝武昌街離去。

萬華警方隨後調閱監視器追查，據了解，該名男子已非第一次在公園出沒，疑似是名偷拍慣犯，警方現已掌握特定對象釐清中。警方另指出，電影公園的階梯設計是以鐵製網格製成，易讓有心人士有機可乘，已建請市府相關單位強化周邊物理措施，以防治安事件發生。

西門町派出所自2020年7月至2021年1月止，接獲勤指中心、民報妨害秘密、性騷擾、性侵害及妨害風化等案件，破獲計有17件。民眾手持手機、裝設針孔等方式偷拍女性私密部位，亦有民眾跟隨流行風潮，常以「徵男女朋友」、「徵乾爹」及「徵炮友」等為由，於西門町徒步區舉牌擾亂地方交通秩序及善良風俗，警方均能立即取締、勸導並依相關規定函送偵辦。

(中時 )