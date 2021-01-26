原訂今天開幕的台北國際書展，因國內疫情擴大，改為線上舉辦。蔡英文總統呼籲，雖然連續兩年沒有實體書展可以逛，實在有點可惜，不過我們還是要買書、看書，一起來支持多元又自由的台灣出版業！

蔡英文今天在臉書發起一項挑戰「PO出一本你最近買的書challenge」，她說，今天是 台北國際書展 原訂的開幕日，謝謝主辦單位體諒防疫需求，改成在線上舉辦書展。雖然沒有實體書展可以逛，不過我們還是要買書、看書。

她也列出自己的新年購書清單，包括海上傭兵：十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠（衛城）；太平洋的多重歷史：大洋、土地與人群（原民會、文化部）；庫德的勇氣：庫德族人追求和平與獨立的故事，以及一段跨國界的台庫情緣（八旗）。

狂飆一夢：台灣民主化與沒有歷史的人（廖建華影像工作室）；老屋顏與鐵窗花（馬可孛羅）；台灣早餐地圖（聯經）；風起台灣 Be Sky Taiwan（大塊）；大海的一天（大塊）；女子山海（大塊）。

通往世界的植物：台灣高山植物的時空旅史（春山）；採集人的野帳（第一集，蓋亞）；滬尾畫帖：淡水古蹟擬人誌（蓋亞）；大井頭放電影：台南全美戲院（遠足）；藝術家的一日廚房：學校沒教的藝術史，用家常菜向26位藝壇大師致敬（大寫）

她也特別感謝作家陳柔縉，前陣子寄來新出版的小說「大港的女兒」。蔡英文表示，這本小說以高雄港為舞台，透過女性的視角，細細刻劃出近代台灣的百年流轉。「非常推薦大家讀讀看！」

她說，防疫期間，避免人潮群聚，「買一本好書在家看，休閒又能充電，也是不錯的選擇喔！」還把球丟給星座專家，表示「下一棒請唐綺陽占星幫接力。」

(中時 )