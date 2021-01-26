新北市南山中學第十屆模擬聯合國會議於1月26日正式展開。（南山中學提供）

新北市南山中學第十屆模擬聯合國會議於1月26日正式展開。（南山中學提供）

新北市南山中學第十屆模擬聯合國會議於1月26日正式展開。為期三天的會議由南山中學畢業的校友們主辦，有來自全台57所學校一同共襄盛舉，是全台最大的高中模聯會議。

本屆會議因議題特色而吸引各國大使關注，包括馬紹爾群島駐中華民國大使艾芮瓊、吐瓦魯駐台大使涂莉梅，聖露西亞駐中華民國大使館秘書克莉莎、AIT資深商務經理王美美女士、美國夏威夷州駐台北辦事處雷均處長及十分熟稔外交商務的台灣非洲工業發展協會洪慶忠理事長均參加開幕式典禮，顯示我國友邦大使們全力挺台灣學生參與國際事務，開幕演講則邀請外交部李中偉參事全英語演講「聯合國事務」。

美國夏威夷駐台北辦事處雷均處長今天參與南山模聯會議，致詞時他提到，在疫情的狀況之下，他在南山模聯會議看到了未來的希望、年輕的力量。他期待與會所有代表持續保有對國際事務的熱忱，持續為世界和平貢獻心力。

來自長庚大學醫學系大一，擔任會議執行秘書與英文委員會主席的曾芷盈表示，本屆會議主題：「超越視野」--以聯合國17項永續發展目標為宗旨，討論「美國總統內閣會議」、「過度旅遊」、「巴勒斯坦問題」三個議題，希望與會代表不僅能透過會議接軌國際，更能反思自我與臺灣社會的關係，成為有社會參與及責任意識的「模聯人」。

來自交通大學管理科學系，擔任會議秘書長的鄭驊妤表示，因為疫情的問題讓辦理模聯會議異常困難，她坦承壓力超大，好幾個天都睡不著，規劃嚴格再嚴格的防疫情況，腦中不斷沙盤推演會議情況。她也表示，南山模聯會議十年來致力於建立一個專業且多元的學術平台，讓時下高中生得以和全台、甚至全世界的學子交流切磋。

參加中文委員會，擔任黎巴嫩代表的中和高中二年級游芮瑀同學表示，這是第一次參加大型模聯會議，透過事前準備立場資料和議題的歷史資料，學到許多在學校學不到的事，雖然很有挑戰性但也很有趣，期待自己能在會場有好的表現！。

將在會議中以全英文討論過度旅遊問題，目前就讀南山中學高一的詹軒逢同學表示，還記得一開始接觸模聯時，連議事規則都搞不清楚，但慢慢的在模聯社團與課程中學到了很多，現在對於使用全英文討論國際問題也不會擔心了。希望在接下來的模聯會議我能發揮所學，積極在會場跟其他代表協商和發言，拓展自己的國際實力。

擔任英文特殊委員會主席，就讀澳洲新南威爾士大學的呂韋呈表示，本來是要回澳洲就學的，因受到疫情影響反而幸運的留在台灣協助籌備本次會議。正逢會議舉辦第十週年，議題與委員會都較以往更加多元，希望能藉此激發台灣高中生的思辨能力，真正瞭解國際事務。

本屆會議嚴格遵循政府新冠防疫規範，入校門、進會場雙重消毒及量額溫，規劃6個場地以視訊方式進行會議，全程戴口罩務求做到防疫無缺口。

新北市南山中學第十屆模擬聯合國會議於1月26日正式展開。（南山中學提供）

新北市南山中學第十屆模擬聯合國會議於1月26日正式展開。（南山中學提供）

新北市南山中學第十屆模擬聯合國會議於1月26日正式展開。（南山中學提供）

(中時 )