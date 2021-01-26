買到喜歡的房子，想必是相當開心，不過如果善後要花費大筆金錢，可能就很難笑出來了。一名男子在台北市東區SOGO商圈附近，買下一間舊公寓，由於價格相當不錯，男子也不介意賣家留下許多垃圾，想不到光清理這些垃圾，就花掉25萬元。

這名買家看中東區SOGO附近一間舊公寓，雖然屋齡已久，加上屋內非常髒亂，但買家認為價格談得不錯，因此也不介意賣家留下大量垃圾，雙方便交屋了。購屋後買家想說，自己慢慢整理也可以，結果推積廢棄物太多，不管怎麼清理，似乎都沒有減少。

受不了的屋主，找來專業清潔公司，幫忙將家中雜物清掉，耗費多時終於「完整的看見家中地板」，以為可以鬆一口氣時，鄰居提醒屋主，頂樓也有與多廢棄物需要清理，屋主一上樓看見慘狀嚇壞，原本應該空曠的頂樓，全部被垃圾塞的滿滿。

最後清潔公司花一整天，將家中、頂樓全部清理乾淨，以車計價來算，屋主必須付清25萬元，雖然當下不免會心疼，不過屋主坦言，有人幫忙確實很有效率，畢竟買房就是想快點裝潢，享受住進新房子的樂趣。

(中時新聞網)