2020年由特斯拉所帶動的電動車投資狂潮,也讓這家公司股價不斷飆漲,特斯拉執行長馬斯克身價水漲船高,更在本月初特斯拉股價漲破800美元關卡、公司市值超過7600億美元之際,超越亞馬遜創辦人貝佐斯,成為全球首富。馬斯克成為全球首富之後,仍不改其時常發布一些讓人摸不著頭緒推文的個性,稍早馬斯克一條推文,讓一家名為Etsy的公司盤前股價暴漲近9%。

馬斯克在稍早發推文,提到「I kinda love Etsy」Etsy為一家電商平台,以手工藝品交易為主,在去年新冠疫情大爆發以來,跟eBay、Amazon以及Shopify等電商平台面臨前所未有的營運大爆發,該檔股票去年大漲超過295%,在馬斯克這條推文推波助瀾下,該檔股票盤前大漲,截至台灣時間26日晚間8點20分,盤前股價上漲18.69 美元或8.95%、暫報227.50美元。馬斯克後來回覆該則推文,「Bought a hand knit wool Marvin the Martian helm for my dog」,並附上自己的狗戴上毛帽的照片,顯然很滿意在該平台網購的產品。

這也不是馬斯克成為全球首富後,發推文所造成的轟動事件。馬斯克在本月13日所發出的一條推文,內容提到「Hey you …,Yeah you Queen …,You’re gonna make it!」並附上一張日本遊戲大廠萬代南夢宮娛樂旗下一款社交網路遊戲《偶像大師 灰姑娘女孩》的角色輿水幸子的迷因圖,引來日本網友熱烈討論,甚至推升萬代股價上漲超過4%。

馬斯克在成為全球首富後,推特帳號「矽谷Tesla車主」標註馬斯克帳號,提問他現在身為全球首富的感覺如何?馬斯克回應,「How strange」以及「Well, back to work」,貌似對身為全球新任首富沒有感覺。

I kinda love Etsy — Elon Musk (@elonmusk) January 26, 2021

(中時新聞網)