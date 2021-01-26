2020年由特斯拉所帶動的電動車投資狂潮，也讓這家公司股價不斷飆漲，特斯拉執行長馬斯克身價水漲船高，更在本月初特斯拉股價漲破800美元關卡、公司市值超過7600億美元之際，超越亞馬遜創辦人貝佐斯，成為全球首富。馬斯克成為全球首富之後，仍不改其時常發布一些讓人摸不著頭緒推文的個性，稍早馬斯克一條推文，讓一家名為Etsy的公司盤前股價暴漲近9%。

馬斯克在稍早發推文，提到「I kinda love Etsy」Etsy為一家電商平台，以手工藝品交易為主，在去年新冠疫情大爆發以來，跟eBay、Amazon以及Shopify等電商平台面臨前所未有的營運大爆發，該檔股票去年大漲超過295%，在馬斯克這條推文推波助瀾下，該檔股票盤前大漲，截至台灣時間26日晚間8點20分，盤前股價上漲18.69 美元或8.95%、暫報227.50美元。馬斯克後來回覆該則推文，「Bought a hand knit wool Marvin the Martian helm for my dog」，並附上自己的狗戴上毛帽的照片，顯然很滿意在該平台網購的產品。

這也不是馬斯克成為全球首富後，發推文所造成的轟動事件。馬斯克在本月13日所發出的一條推文，內容提到「Hey you …，Yeah you Queen …，You’re gonna make it!」並附上一張日本遊戲大廠萬代南夢宮娛樂旗下一款社交網路遊戲《偶像大師 灰姑娘女孩》的角色輿水幸子的迷因圖，引來日本網友熱烈討論，甚至推升萬代股價上漲超過4%。

馬斯克在成為全球首富後，推特帳號「矽谷Tesla車主」標註馬斯克帳號，提問他現在身為全球首富的感覺如何？馬斯克回應，「How strange」以及「Well, back to work」，貌似對身為全球新任首富沒有感覺。

I kinda love Etsy — Elon Musk (@elonmusk) January 26, 2021

(中時新聞網)