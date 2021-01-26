俄羅斯軍事部副部長亞歷山大·福明上校(Alexander Fomin)、俄羅斯國防部長謝爾蓋·紹伊古（Sergei Shoigu）和緬甸武裝部隊總司令高級將軍閔昂·拉林（Man Aung Hlaing）完成簽約，緬甸將購買俄國的幾項軍品，包括「鎧甲S-1」(Pantsir-S1)防空系統、「奧蘭-10」(Orlan-10E)無人機和機動雷達站。

空軍科技( Airforce-Technolog)報導，俄國的鎧甲-S1機動防空系統，是由俄羅斯圖拉儀器設計局(KBP)所設計，由烏里揚諾夫斯克機械廠生產，它是一種飛彈與快砲合一的野戰防空武器，其中包括12枚 57E6地對空飛彈，和兩門30公釐口徑2A38M快砲。

「鎧甲S-1」防空系統的57E6地對空飛彈。(圖/俄國陸軍)

該系統號稱可以有效防禦各種來襲的敵方威脅，包括固定翼飛機和直升機、砲彈和巡航飛彈等，57E6飛彈，是一種雙節固體燃料飛彈，具有20公斤高爆彈頭，時速2.3馬赫，射程20公里。該系統一次最多可導引4枚飛彈。

俄羅斯和緬甸的合約，不只是武器採購而已，還是一項接近20年的軍事技術合作案，該合作案使緬甸受益於採購和維護俄羅斯武器裝備，未來還可能引進MiG-29戰機、Yak-130噴射教練機，與SA-3(Pechora-2M)防空飛彈系統、裝甲車和火砲等等。

(中時新聞網)