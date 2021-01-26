生產「倍潔雅」等知名衛生紙品牌的「金盛世紙業」，內部高層涉嫌與代工廠合謀製作不實訂單詐領業績獎金，造成公司2.6億多元損失。台北地檢署25日搜索約談9人到案，檢察官複訊後對時任總經理黃國泉、時任業務部協理林國洲聲押禁見，台北地院今（26日）裁定黃、林各以120萬元、80萬元交保。

裁定理由指出，黃、林2人涉犯偽造文書、詐欺、背信、商業會計法等罪嫌疑重大，且2人偵查中供述與其他證人不符，有串、滅證之虞，有羈押原因，但在法院訊問時認罪，串、滅證的風險降低，應無羈押必要，審酌一切情狀後，諭知黃國泉以120萬元交保、林國洲以80萬元交保，並在本案判決確定前不得與其他被告、證人或金盛世公司的人員聯繫。

檢調調查，印尼亞洲漿紙公司是金盛世紙的母公司，2012年訂立「禁賣原紙策略」，規定金盛世只能販售代工成品衛生紙，黃國泉、林國洲等4名高層為賺取業績獎金，在2012年至2017年間涉嫌販售原紙給13間合作的代工廠，並申請假的衛生紙促銷活動掩人耳部，估計造成金盛世2.6億元損失，共詐得業績獎金約290萬。

(中時 )