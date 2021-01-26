華碩發布旗下首款搭戴全新ASUS Instant Guard的家用路由器新品ASUS RT-AX68U，欲延續去年第三季一舉拿下在台灣路由器市場市占之冠的氣勢，鎖定居家辦公暨家庭影音娛樂兼顧，同時提升家用網路安全至商用等級的上網需求搶進。

華碩首搭ASUS Instant Guard的家用路由器RT-AX68U，採3×3 MIMO天線配置，提供廣域WiFi涵蓋範圍及穩定連線品質，並透過WiFi 6（802.11ax）、最高可支援2,700 Mbps無線傳輸，無論是直播串流或影音下載都能兼顧高速順暢。

ASUS Instant Guard App可一鍵即完成VPN（虛擬網路）連線設定。當用戶透過使用手機連接公共WiFi網路、瀏覽網頁與傳輸資料時，跳轉路徑至家中「RT-AX68U」的VPN伺服器，就能完成跨區連網，為資料加密並保障隱私。

RT-AX68U並有Trend Micro終身免費的ASUS AiProtection Pro防毒功能，過濾惡意網站，把家庭網路安全提升至商用等級，內建的「家長控管功能」，更可針對年齡設定群組，管理孩子日常網路使用。此外，RT-AX68U亦可支援ASUS AiMesh，能依需求、彈性擴充相容AiMesh的路由器，進一步擴展為全住宅無縫WiFi系統。

ASUS RT-AX68U單機建議售價為4,990元。華碩同時為感謝消費者支持，即日起至2月28日購買指定機種，並可抽鋼彈聯名限量商品。

其中包括旗下ASUS輕電競系列的TUF Gaming VG27AQL1A ZAKU II EDITION電競螢幕（價值12,888元）、RT-AX86U ZAKU II EDITION路由器（價值7,688元）、TUF Gaming B550M-ZAKU（WI-FI）主機板（價值5,290元）、TUF Gaming GT301 ZAKU II機殼（價值3,190元），與電競子品牌玩家共和國系列的ROG T-SHIRT ZAKU II EDITION（價值990元）等產品，名額各1，及ASUS Wireless Power Mate無線充電盤（價值1,190）共5名。相關細節請參考：https://www.asus.com/tw/events/infoM/activity_NetworkingNO1。

圖說：華碩推出首款搭載ASUS Instant Guard的家用路由器新品ASUS「RT-AX68U」採用垂直設計與特殊材質塗裝，全面滿足數位生活需求。

(工商 )