印尼累計確診數 升破百萬人大關 21:002021/01/26 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼衛生部公布周二新冠肺炎的單日新增確診數1萬3,094人，讓累計確診數突破100萬人大關，達101萬2,350人；累計死亡2萬8,468人。 總統佐科威約兩周前帶頭接種中國疫苗。印尼人口約2.7億人，政府已對三分之二人口展開大規模接種行動。 桃醫隔離人數攀升至3262人 連2天沒新增確診 大阪男收到確診信件 見背面印葬儀社廣告當場崩潰 (工商 ) #確診數 #印尼 #大關 #破百萬 #衛生部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資賣超288億 台積軟腳 台股破15,700 15:222021/01/26 財經 《匯市》外資大賣台股 台幣輕鬆返「28」字頭 11:422021/01/26 財經 明後天海外國人返台高峰 陳時中：預估有千分之0.5確診者 14:352021/01/26 生活 平安過好年！公費流感疫苗 接種數衝破600萬劑 14:552021/01/26 財經 桃園防疫升級 全聯關休憩區 04:102021/01/26 產業．科技 全球近億人染疫 美飆破2500萬確診 04:102021/01/26 國際大事 佛系壽險公司 國壽霸氣喊：醫護染疫發2萬慰問金、保戶加碼至5萬元 13:002021/01/26 財經 春節遊客量恐暴增 台東防疫令人擔憂 16:432021/01/26 生活 比防疫神單更佛心 國壽霸氣挺醫護 染疫就給2萬慰問金 12:122021/01/26 財經 員工染疫也擋不住漲勢 村田股價一度飆歷史新高 15:302021/01/26 財經 桃市府加碼補償 鄭文燦力挺醫護：確診發10萬、居家隔離發3萬 15:242021/01/26 生活 財經熱門新聞 反悔大砍單 各大車廠搶成晶片荒 台積電揭供貨條件 - 財經 疫苗輸入台灣 大陸準備好了 - 產業財經 - 旺報 散戶急哭：台積電殺完沒？專家曝驚悚價 殺戮快結束 - 財經 車用晶片大缺貨 直接找台積怪怪的？ 美媒曝產業鏈真相 - 財經 全球首富也來炒股？馬斯克一條推文 這檔美股盤前暴漲9％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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