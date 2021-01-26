印尼衛生部公布周二新冠肺炎的單日新增確診數1萬3,094人，讓累計確診數突破100萬人大關，達101萬2,350人；累計死亡2萬8,468人。

總統佐科威約兩周前帶頭接種中國疫苗。印尼人口約2.7億人，政府已對三分之二人口展開大規模接種行動。

(工商 )