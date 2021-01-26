Emma（左）在去年小禎生日，單膝下跪獻心意。（奇恩工作室提供）

小禎事業得意，與羅時豐在東森開新節目《今晚開讚吧》，她近日受訪談到剛升國中的愛女Emma：「從國小到國中那個暑假過後，忽然她就變了一個人，完全沒有小孩子的影子，真的是國中女孩了。」她曝之前關係親密的女兒忽然拒加自己IG，連假日都想去林口找同學，「現在我們不會有爭吵，她根本不講話」。

小禎坦言前陣子Emma在學校被霸凌，「她自己的心態後來有調適，霸凌的某些原因是因為我們是藝人，學校在處理某些事情蠻妙的，我跟Emma說：『謝謝妳告訴我這件事，媽媽會去跟學校反應，但不可能隨時在妳身邊保護，妳要有及時應對跟保護自己的能力。』我雖心疼，但只要她願意說出來，至少放心些」。尤其她近日看到那麼多青春期孩子做傻事的社會新聞，不免擔心，但幸好女兒很開朗也會禱告。

小禎跟女兒相處模式像朋友，「妳跟她設限戀愛年紀沒用，只能照孩子邏輯、喜好慢慢講，有什麼事慢慢試探性地問，表情還不能太緊張，雖然心裡火山爆發」。母女約法三章，第一功課不能掉，第二不能說謊得誠實，前提是小禎不能在孩子說實話後，又出言責怪。

小禎笑說：「她剛好生理期來，問我什麼是排卵期，逮到機會，我立刻認真告訴她，讓她知道女生若不小心懷孕，又沒能力養，小孩可能會需要送養，女孩是真的比較吃虧，一切都要小心」。她笑稱談話時機需巧妙，家長主動提起怕適得其反，要孩子先主動聊到，爸媽才能趁勝追擊。

小禎被問2021年感情是否有新進度笑說：「我真心覺得2021會更忙小孩，沒想到會這樣，這段時間著實讓我嚇到，打死都不要再生第二胎，教育小孩真的不容易。」雖然對女兒青春期深有體悟，但她仍珍惜共處時光。

(中時 )