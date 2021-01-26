到了年底，不少公司都會舉辦尾牙，感謝公司員工的付出，在尾牙中最多人期待的莫過於抽獎環節，每個人都希望自己能夠抱回大獎，不過一名人妻分享，日前參加尾牙到後半段，身體出現不適情況，所以提早返家，沒想到回家後收到同事訊息，表示自己和8千8百元現金擦身而過，讓她相當懊惱，沒想到貼文意外釣出一票苦主。

原PO日前在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，上禮拜她參加公司尾牙，距離表定結束時間只剩下半個小時，約莫晚上9點多左右，她開始出現頭痛症狀，加上原PO有孕在身，她害怕頭痛是感冒前兆，「我想了想，為了寶寶還是早點回家休息」。

沒想到命運捉弄人，剛回到家的原PO便收到同事訊息，對方通知自己抽中8千8百元現金，不過因為人不在場只好重抽，「奶粉錢就這樣飛了，只能安慰自己，為了寶寶的健康，媽媽少拿點錢也沒關係」。貼文發出後不少網友安慰，「沒關係的，媽媽照顧好自己與寶寶才是最重要的，妳會是一個很棒的媽媽」、「寶寶健康比較重要，錢乃身外之物」。

此外，不少網友分享自身慘痛經驗，「沒關係啦！我當年尾牙先走，同事打電話說你人呢？你抽到2張股票！換算當時14萬」、「我第一年也是，想說回家路途很遠就先走了，結果加碼抽中一萬，沒那個命」、「上次我同事說要打麻將所以先離開，後來他抽中10萬...」，網友的分享也讓原PO笑回，「聽到有人錯失10萬！8千8百元忽然覺得小意思！」

(中時新聞網)