「別怕，疫情來了我們的愛仍在！」嘉磐慈善基金會年終舉辦公益尾牙活動，邀請全台資助孩子齊聚台中團圓，已成為創立12年來的傳統，今年卻因疫情升溫被迫取消尾牙宴。嘉磐慈善基金會將活動轉型為「寒冬送暖．刻不容緩！公益傳愛馬拉松」，在農曆春節前夕，率領團隊前往新竹新埔綠光種子教室，陪伴弱勢孩童提前溫馨過年。

堅持造善不間斷的嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘說：「尾牙可以取消，但孩子的期待不能辜負啊！」正因為這份在防疫期間仍要讓愛持續蔓延的叮囑，基金會今年推動「寒冬送暖．刻不容緩！公益傳愛馬拉松」，依資助單位孩童之需求採購物資，由同仁分梯次帶著愛心廠商的善款與祝福，以實際行動做更大的運用及傳遞。

年菜在傳統家庭裡是團圓的象徵，然而對於綠光種子教室的單親孩子而言，全家團圓似乎是遙不可及的夢想，無論是母親未婚生子的小森、三歲時父親即過世的小雨，亦或不到三歲就失去母親的小童，還有許多因父母離異，從小由阿公阿嬤帶大的孩子，一碗麵外加幾樣家常小菜，或許就是他們的「年菜」。

嘉磐建築團隊-嘉磐慈善基金會特助魏榕廷表示：「在疫情擴大的此刻，孩子的心願還是值得被實現，我們集結團隊的善心信念，將熱騰騰的年菜送到幾百公里外的新竹新埔，因為我們聽見孩子的期盼與渴望，更相信寒冬送暖刻不容緩！」

愛與溫暖的正向能量是會傳染的！九年來，嘉磐慈善基金會公益課輔平台累計資助超過2,538名孩童。透過公益行動的付出，嘉磐期待每一顆愛的種子，都能在美與善的祝福裡開花結果。

(工商 )