三發地產（9946）今（26）日召開重大訊息記者會，說明關係人交易案，砸下17億餘元，向前董事長鍾俊榮的太座楊顯玲，買下高雄3,711坪土地，預計將於2023年完工交屋後，挹注業績。

三發地產1月26日董事會決議通過關係人交易案，三發地產表示，為加強營業收入及確保營運績效，於今（26）日董事會決議通過向關係人購買「高雄市仁武區澄德段第26、26-133、26-134地號營建用土地」與建造執照（含容積移轉等相關權利）。

其中，購買「高雄市仁武區澄德段第26、26-133、26-134地號營建用土地」部分，面積約3,711.72坪，交易對象為楊顯玲，交易金額為15億9600萬元。

三發地產表示，此部分交易價格，是參考中華不動產估價師聯合事務所謝典璟不動產估價師與宏邦不動產估價師聯合事務所李青塘不動產估價師之估價報告後，於估價範圍內試算與決定購入金額。

另購買「高雄市仁武區澄德段第26、26-133、26-134地號土地的建造執照（含容積移轉等相關權利）」部分，三發地產表示，交易對象為名發建設開發公司，交易價格為1億800萬元。此部分交易價格是參考關係人已實際支出之建築師設計費用、土地容積移轉費用、回饋金費用、管理費用後，試算與決定購入金額。

至於名發建設，原本是三發地產原董事長鍾俊榮所創辦，目前董事長為鍾鼎興，即鍾俊榮的小兒子。

三發地產表示，爸次選擇向關係人購買的原因，一來因市場上大面積開發用地的取得本來即屬不易，而本次取得土地面積達3,700餘坪，是市場上極為難得的標的；其次，該土地業已取得建造執照，隨時可以動工興建，省卻曠日廢時的整合時程。

三發地產指出，高雄該帶照土地購入之後，預期最快於2023年即可認列營收，目前初步估計，本案開發量體預計可帶來龐大營收，有助於維持營運績效，因此決議購買本次相關標的。

三發地產去年初爆發前董座鍾俊榮家族內鬥事件，會計師對2019年財報出具保留意見，財報難產，一度被打入全額交割股；至重新編製財報後，受惠台南總銷50億元的「三發匯世界」完工交屋貢獻，2019年全年稅後純益激增3.5倍，至15.88億元，改寫五年最高紀錄；至去年11月，才恢復上市普通交易。

(工商 )