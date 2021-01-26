台南地檢署查緝前白河警分局李姓小隊長涉嫌洩密案，26日上午又有動作，李姓小隊長調任市刑大後，檢調人員今天前往搜索，將李姓小隊長帶回偵訊，晚間仍在市調處詢問中。

台南地檢署去年12月底追查白河警分局偵查隊李姓小隊長涉洩密給案件偵辦中的被告，被檢察官諭知50萬元交保。26日上午，檢調人員再到李小隊長調任的台南市刑大內勤辦公室搜索其個人物品，並帶回李員訊問，迄傍晚仍由市調處訊問中。

據了解，之前檢方多次接獲檢舉，當時擔任白河分局偵查隊的李姓小隊長，疑似將偵查中的秘密資料洩漏給一名彭姓檢察官偵辦案件中的被告，該名檢察官追查後，在2020年12月指揮台南市調查處及市警局督察室人員持搜索票，搜索李員的辦公處所、住家，並傳喚該小隊長及兩名員警證人及4名民間人士證人到案。

檢方詢問後，認為李員涉及刑法洩密罪嫌，但沒有串證、逃亡之虞，並無聲請羈押的必要，諭知50萬元交保候傳；其餘6名證人也在訊後請回。

該事件爆發後，李員被調任台南市刑大擔任內勤工作，後續靜待司法調查，檢調今天又出動搜索李員在市刑大辦公室，據悉是調查是持續該案案情相關疑點，並詢問李員相關事項，市調處人員訊問後將交由檢方複訊，白河警分局也有其他員警配合前往作證，已以釐清詳細案情。

(中時 )