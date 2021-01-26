過去曾成功預測蔡總統連任成功、以點七星燈聞名的「陽明山姜太公道場」，近日抽出牛年國運籤，牛年的國家、政治人物運勢，也成為各界熱議的話題。台南市議員也在網路節目中用象棋為幾位台灣政治人物占卜，並指出，蔡英文可能會在任期結束前和大陸進行談判，且她卸任後仍能對台灣政壇保持影響力。

謝龍介26日在網路節目《超錢新聞》中，應主持人邀請，使用象棋進行占卜，預測總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦，以及台北市長柯文哲5人的運勢。

主持人首先請謝龍介預測蘇貞昌的運勢，結果謝龍介抽到「黑士」，而「黑士」的意思是思慮過甚，也就是想太多。看到這個結果，主持人直乎超準，謝龍介也笑得合不攏嘴。

接著，蔡預測在總統的運勢時，謝龍介抽到「紅相」，而「紅相」則是有心想事成的涵義。謝龍介認為，蔡總統在思考的是長遠的事情，不是眼前的事情，而她在未來的事情會心想事成，且蔡總統卸任後，手裡仍還有政治力量，對台灣政壇仍有影響力，是屬於大器晚成、惦惦吃三碗公的政治人物。

謝龍介還大膽預測，蔡總統會在任期結束前，和中國大陸進行談判，而談判會造成民進黨對她的衝擊，所以她需要一股力量來支持她，但目前還不知道這古禮量會從何而來。

對於和他關係十分深厚，甚至還讓他喊出「一生監督你一人」的賴清德，謝龍介在預測他的運勢時，則是抽到「紅帥」，而「紅帥」意味著統帥、有主見。寫龍介直言，這很符合賴清德的個性，還指出他最近其實行程滿滿，且在適當的時機有不錯的表現，並對民進黨政府開放萊豬進口時，賴清德出面向台灣人道歉的態度給予肯定。

至於鄭文燦的運勢預測，謝龍介則抽到「紅俥」，「紅俥」的意思是行動、機緣，在結合最近鄭文燦的表現，謝龍介分析，他和賴清德會旗鼓相當的對手；而柯文哲的部分，謝龍介抽到「黑象」，而「黑象」是代表一切不好的現象，對此，謝龍介說，「抱歉啦，柯P，我沒辦法」，並安慰他，利用剩下的2年好好打拼。

(中時新聞網)