一名在桃園市某醫院擔任廚師的男子，看到來實習的女學生是正妹，藉故搭訕後求歡遭拒，竟然強吻女實習生、逼對方口交性侵、，隔天還在廚房內二度硬上性侵得逞。女實習生身心受到重創崩潰提告。桃園檢方今（26日）依強制性交罪，起訴張姓男子。

檢警調查，在桃園市某醫院營養科擔任廚師的張姓男子(36歲)，2019年7月15日中午，因對來院內實習的某女實習生十分心儀，邀約她至醫院地下停車場見面，張男趁見四下無人當眾求歡，女實習生嚇到不知該怎麼辦，當場拒絕。不料，張男不顧女方抗拒閃躲，強行將她抱進廁所，強行親吻與撫摸身體，甚至強行脫去其衣物，脅迫其為他進行口交，並性侵得逞。

據「ETtoday」報導，女實習生受害後身心受創，卻不敢聲張。隔日中午，張男又趁女實習生獨自一人前往醫院廚房取餐時，故計重施將她拉到廚房廁所內強行親吻撫摸身體，再次硬上得逞；女實習生2度遭到張男性侵，無處求助，找上前男友哭訴受害過程，過程中徹底崩潰大哭，到醫院求診後發現罹患焦慮症、創傷後壓力症候群，在前男友與家人支持下報警提告。

檢方複訊張姓男子時，他坦承在女實習生說「不要」的情況下，2度與女實習生發生性關係與口交等行為，要」，檢方偵結依強制性交罪嫌將張男提起公訴。

(中時新聞網)