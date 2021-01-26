南韓總統府青瓦台發言人26日在書面簡報中表示，總統文在寅當天下午與中國大陸國家主席習近平通電話，雙方商定繼續為促成習近平訪韓保持緊密溝通。

這是韓中領導人時隔8個多月通電話。韓中兩國去年就爭取習近平訪韓達成協議，並一直就具體安排進行協調。但因新冠疫情不息，習近平訪韓至今未能成行。

韓中領導人在此次在電話中說，兩國在疫情肆虐的情況下仍保持密切溝通與合作，今後將繼續深化防疫合作，活躍人員往來和經濟交流。今明兩年是韓中文化交流年，希望兩國成功推進相關項目並取得成果。

2022年是韓中建交30週年，兩國領導人商定進一步深化交流合作，通過「韓中關係未來發展委員會」共同規劃未來30年的發展藍圖。韓中關係未來發展委員會是兩國以建交30週年為契機，匯聚專家共同規劃韓中關係發展路線圖的機構，去年11月韓中外長商定成立該機構。

文在寅還在電話中就24日習近平發來慶生賀信表示感謝。習近平在賀信中強調了韓中關係發展的重要性，並表示希望攜手文在寅進一步推動兩國關係發展。文在寅回信稱，希望今年也能與習近平一道努力發展韓中關係、增進朝鮮半島和平。

(中時 )