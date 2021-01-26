大陸當紅女星鄭爽因為捲入代孕棄養風波，成為大陸演藝圈第一人遭廣電總局明文封殺的藝人，然而一波未平一波又起，繼鄭爽之後，憑著演出周星馳電影《長江7號》爆紅的女星張雨綺，也被質疑一對寶貝龍鳳胎是代孕而來的，令前經紀人兼好友楊天真看不下去，在微博PO照怒揭真相。

張雨綺2016年與相戀70多天的富商袁巴元閃婚，並在隔年產下一對龍鳳胎，不過這段婚姻僅維持約2年就以離婚收場。隨著鄭爽代孕棄養風波越鬧越大，張雨綺也衰捲風波，被質疑龍鳳胎是由代理孕母生下，甚至還有陸媒曝光一份寫有張雨綺與袁巴元英文名字的代孕合約，據悉，合約上頭所寫著律師事務所，正是專門協助國外合法代孕的一家公司。

大陸知名經紀人楊天真公開張雨綺火辣孕照。(取自揚天真微博)

不過這份所謂的代孕合約，很快地就被看出破綻，因為合約上面把袁巴元英文名字BAYUAN YUAN拼錯成YUANBA YUAN，張雨綺前經紀人也在微博痛批：「別造謠了！！」稱張雨綺2017年底在拍攝《幕後之王》時還在哺乳期，這種事躲不了也騙不了。

稍早，張雨綺的前經紀公司老闆兼好友楊天真也在微博公開一張由她親自所拍攝的張雨綺不科學孕婦美照，簡單有力地寫下「翻了翻手機裡的舊照 拍攝時間：2017拍攝對象@張雨綺 攝影師：我」，照片中張雨綺大腹便便，一雙美腿纖細又火辣，讓網友看了讚嘆「美女怎麼懷孕了身材也那麼好啊」！

(中時新聞網)