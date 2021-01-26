台北天成文旅-華山町「華山雙人房」。（天成飯店集團提供）

台北天成文旅-華山町「黃金寶比存錢筒」。（天成飯店集團提供）

花蓮瑞穗天合國際觀光酒店外觀猶如南歐城堡溫泉度假村。（天成飯店集團提供）

正值學生寒假，延續國旅熱潮，各家特色飯店紛紛祭優惠。因尖塔造型、有台版哈利波特城堡美稱的花蓮瑞穗天合國際觀光酒店，即日起至6月底推出「遊瑞穗玩華山花蓮台北雙城遊住房專案」，雙人入住1泊2食平日1萬1200元起＋10％，可享好山好水好風景，室內還可泡溫泉，此專案還加贈天成文旅-華山町雙人住宿券1張。

瑞穗天合國際觀光酒店，結合瑞穗在地黃金湯，為占地2萬坪的南歐城堡溫泉度假村，不僅有2300坪的金色水樂園，可泡湯、戲水，更有豐富多元設施—跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部、小旅人樂園，以及無限樂園旋轉木馬、小火車、充氣城堡等，現推出「遊瑞穗玩華山花蓮台北雙城遊住房專案」，多元房型從2人房至8人房一應俱全，館內多樣設施免費玩到飽。

預訂此專案將於退房時贈送1張台北「天成文旅-華山町」平假日雙人住宿券，此建築本身原為第一銀行於1952年興建的倉庫，在改建為飯店的過程中透過歷史與文化的考究，保留當時歷史的印記、融入銀行元素、製酒文化的主題設計飯店，並榮獲2019年台北老屋新生大獎「網路人氣獎」票選第1名。

「遊瑞穗玩華山花蓮台北雙城遊住房專案」贈送的天成文旅-華山町平假日雙人住宿券，可於2021年12月30日前入住「華山雙人房」一晚，附贈2客早餐；飯店鄰近台北捷運忠孝新生站和華山1914文創園區，為旅行台北深度探訪藝術文化的絕佳選擇，可在城市中體驗「Staycation宅度假」的慢活。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，這次推出的「遊瑞穗玩華山花蓮台北雙城遊住房專案」，也將2種不同品牌介紹給國內旅客，讓人放慢腳步、細細品嘗生活處處皆風景。預估此波住房專案能讓住房率提升1-2成。

(中時 )