前台北市衛生局長邱淑媞以SARS期間封院措施批評防疫指揮中心，《國際橋牌社》製作人汪怡昕氣得大罵是扭曲史實，緊急宣布要集資拍攝《SARS》外傳，以台灣2003年的防疫故事為主，揭露當年的事實真相。而集資活動上線不到一天，達成第一階段250萬。

團隊緊急開設集資專案，籌措《SARS》外傳拍攝經費，預計製作4集60分鐘的迷你劇集，要趕在2021年年底上映。上線前製作人汪怡昕曾誓言「就算跪著求人、舔著皮鞋找經費，也要把這段歷史拍出來」，而計畫在25日中午上線，上線7小時就突破150萬，不到24小時即達成第一階段目標，宣布提前進入第二階段1800萬，要持續到完成2500萬製作經費。

汪怡昕在臉書貼出下跪照，表示「實在太感動，這次不是跪求是跪謝」。看到反應這麼熱烈，也證明了這段故事多麽需要被紀錄。團隊絕對會拚命拍出好故事，不負所托。

(中時 )