防疫期間仍要讓愛持續蔓延，基金會將活動轉型為「寒冬送暖．刻不容緩」。（盧金足攝）

盼透過公益行動的付出，嘉磐期待每一顆愛的種子，都能在美與善的祝福裡開花結果。（盧金足攝）

歲末年終是個充滿關懷與分享愛的季節，嘉磐慈善基金會獲悉新竹綠光種子教室小森的願望，由基金會特助魏榕廷率領同仁前往新竹新埔教室為孩子圓夢，陪弱勢孩童溫馨過好年，基金會對孩子們說「別怕，疫情來了我們的愛仍在。」

嘉磐慈善基金會公益尾牙，邀請從北到南的資助孩子齊聚台中團圓，基金會成立12年來的傳統，今年因疫情轉趨嚴峻，取消尾牙宴。

堅持造善不間斷的董事長魏嘉銘表示，尾牙取消，但孩子的期待不能辜負，防疫期間仍要讓愛持續蔓延的叮囑，基金會將活動轉型為「寒冬送暖．刻不容緩！公益傳愛馬拉松」依資助單位孩童需求採購物資，分梯次帶著愛心廠商的善款與祝福，以實際行動做更大的運用及傳遞。

嘉磐建築團隊嘉磐慈善基金會特助魏榕廷表示：「在疫情擴大的此刻，孩子的心願還是值得被實現，我們集結團隊的善心信念，將熱騰騰的年菜送到幾百公里外。

在新埔教室大多是新住民的家庭，普遍都陷入隔代教養的困境，老師們也特別重視孩子的品格教育，期許綠光能彌補隔代的教育斷層，學業上也許不可能每個人都100分，但在品格養成上，可以引導幼小心靈踏上正確的道路。

九年來，嘉磐慈善基金會公益課輔平台累計資助超過2538名孩童，以「孩子喜歡的事」為出發點，為基金會資助孩子創造機會，讓他們有更多的學習和看見。

從圓夢科學營、籃球嘉年華到參訪國家歌劇院；從義賣園遊會到號召愛心企業攜手淨灘、植樹愛地球；從台中捷運試乘初體驗、春遊台中花博到自然科學博物館日本動漫展，每年更舉辦公益繪畫競賽，激發孩子無限的創意想像。

嘉磐建築團隊嘉磐慈善基金會「寒冬送暖刻不容緩！公益傳愛馬拉松」今日於新竹新埔起跑，透過公益行動的辦理，讓愛與善的種籽深根茁壯，嘉磐建築團隊不只將「心靈建築」的品牌精神具體實踐，落實於生活中，期許能打造比幸福企業更上一層樓的「心靈企業」，也希望透過持續的圓夢分享，一起成就孩子的夢想與未來，讓愛的循環生生不息。

據台中市不動產開發商業公會估計，2021年Q1的推案量可達300億，今年嘉磐預計於台北、台中雙城齊發，持續推案，兩地總銷金額估計達45億左右。

無論是位於台北華山特區，以「是森林也是建築」定義的「嘉磐華山雍翠」，亦或台中潭子新案「嘉磐信義」，兼顧地段優勢和環境品味，生活機能更是上上之選，嘉磐秉持著「建築未來」的信念，在心靈建築的領域持續超越與突破，打造一幢幢值得珍藏的心靈建築。

(中時 )