國內疫情升溫，群聚風險也跟著增加，新光金控新任總經理吳欣儒今暢談她的育兒經，因為疫情的關係，她已經買好桌遊，過年要待在家裡陪3個小孩玩桌遊，桌遊類型以策略、益智性的為主。

吳欣儒表示，因為疫情的關係，哪裡也不能去，她已買了多款桌遊，打算在家陪3個小孩玩；育有2男1女的吳欣儒表示，最小的年齡只有4歲，疫情下「在家比較方便」。

身材高挑的吳欣儒也分享自己的興趣，學生時期喜歡打籃球、田徑，因為有身高優勢，因而被老師指定為籃球隊的中鋒，現在雖然工作忙碌，但偶爾也會去投籃、運動。

疫情過後，也替金融業帶來新契機，新光金控在企業轉型、數位發展下，今宣布大舉校園徵才4000人，自3月起陸續全台進行數10場「新未來、光無限」校園徵才活動，首場在台大校園徵才博覽會舉辦；新光金表示，最受矚目的就是100個名額的儲備幹部與MA，給予6萬元月薪的高薪，年薪百萬不是夢。

(中時 )